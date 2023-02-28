Кремль продолжает делать ставку на Медведчука

На Украине, в том числе и столице, якобы есть политические силы, которые недовольны нынешним киевским режимом и с которыми можно договариваться после победы в СВО

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил пресс-секретарь президента рФ Дмитрий Песков.

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«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в России. К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы. Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют», – сказал Песков в интервью «Известиям».

Он утвердительно ответил на вопрос относительно того, что Россия сможет начать переговоры с этими силами только после достижения целей спецоперации.

«Разумеется. Пока мы видим, что тот режим, который сейчас в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины. Он пропагандирует эти проявления, всячески их разжигает, пестует и целенаправленно работает над тем, чтобы вот этот нацистский угар в обществе держать, используя и СМИ, дезинформацию — весь арсенал методов, который возможен», – резюмировал пресс-секретарь президента.