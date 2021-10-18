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18.10.2021 09:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, СМИ, Сюжет дня
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«Бессрочное клеймо». Муратов жалуется, что не знает, как выйти из иностранных агентов

Получивший Нобелевскую премию мира главред российской либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов недоволен тем, что...

Получивший Нобелевскую премию мира главред российской либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов недоволен тем, что в России ввели понятие «иностранный агент», указывающее на зарубежное финансирование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», новоиспеченный репортаж в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

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«Если будет такая возможность на Валдайском форуме задать этот вопрос руководителям страны, я его задам. Мы, конечно, можем ссылаться, что в Америке тоже есть закон об иноагентах с 30-х годов, как вспомнил об этом Владимир Путин на пресс-конференции во время энергетической недели в Москве. Но мы же другие американские законы не вводим у себя. А этот приняли! », – возмущается либерал.

«Это какое-то бессрочное клеймо. Слушайте, любые наказания заканчиваются или незаслуженные, а здесь тебе присылают бумагу – ты «иностранный агент» – и со следующего дня у тебя нет рекламодателей, а спикеры не приходят в эфир. А люди боятся поддерживать на краудфандинговой платформе. Ну, что это такое ?! А как «выйти» из иноагентов? Неизвестно! Оттуда никто еще не вышел », – сказал Муратов.

При этом на данный момент «Новая газета» не имеет статуса иноагента. Недавно у президента РФ Владимира Путина поинтересовались, не станет ли вручение премии изданию поводом для наделения газеты таким статусом.

«Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы нарушить закон, тогда вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен четко и ясно понимать – нужно исполнять российские законы», – подчеркнул президент.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские СМИ объявили «Новую газету» «крючком Русского мира».

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