«Бессрочное клеймо». Муратов жалуется, что не знает, как выйти из иностранных агентов

18.10.2021 09:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Получивший Нобелевскую премию мира главред российской либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов недоволен тем, что в России ввели понятие «иностранный агент», указывающее на зарубежное финансирование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», новоиспеченный репортаж в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

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«Если будет такая возможность на Валдайском форуме задать этот вопрос руководителям страны, я его задам. Мы, конечно, можем ссылаться, что в Америке тоже есть закон об иноагентах с 30-х годов, как вспомнил об этом Владимир Путин на пресс-конференции во время энергетической недели в Москве. Но мы же другие американские законы не вводим у себя. А этот приняли! », – возмущается либерал.

«Это какое-то бессрочное клеймо. Слушайте, любые наказания заканчиваются или незаслуженные, а здесь тебе присылают бумагу – ты «иностранный агент» – и со следующего дня у тебя нет рекламодателей, а спикеры не приходят в эфир. А люди боятся поддерживать на краудфандинговой платформе. Ну, что это такое ?! А как «выйти» из иноагентов? Неизвестно! Оттуда никто еще не вышел », – сказал Муратов.

При этом на данный момент «Новая газета» не имеет статуса иноагента. Недавно у президента РФ Владимира Путина поинтересовались, не станет ли вручение премии изданию поводом для наделения газеты таким статусом.

«Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы нарушить закон, тогда вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен четко и ясно понимать – нужно исполнять российские законы», – подчеркнул президент.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские СМИ объявили «Новую газету» «крючком Русского мира».