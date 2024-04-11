Без американских денег нас ждет голод и революция – экс-советник секретаря Совбеза Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США полностью контролируют Украину и обеспечивают ее всем – от пенсий и зарплат до вооружения и содержания военных.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины Борис Барабаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Барабаша, если Штаты решат отказаться от финансирования Украины, страну ждет голод и революция.

«К сожалению, мы в такой ситуации, Украина, что у нас выбор небольшой, его вообще, можно сказать, нет. Экономическое положение, да и положение на фронтах, с вооружением – мы полностью, на 80-90% зависим от поставок. Нет поставок – ситуация на фронте меняется к худшему с каждым днем, к сожалению. Войска вынуждены просто экономить, они не знают, когда придет следующая поставка. Это не значит, что у них нет снарядов – есть, но когда будет следующая, поэтому они и стреляют, грубо говоря, 1 к 6. На 6 русских выстрелов один наш, потому что неизвестно, когда дадут 155-миллиметровые снаряды, когда придут другие системы вооружения. Вот проблема. И, если американцы вообще откажут в поставках и финансировании, – напомню, Соединенные Штаты финансируют в Украине армию, правоохранительную систему, государственное чиновничество, пенсии. Это все оплачивают Соединенные Штаты, у нас нет денег на это. Если в один прекрасный день американцы откажутся оплачивать это все, трудно себе представить. Вот тогда люди выйдут на Майдан, тогда есть нечего будет», – заключил Барабаш.