Без досрочных выборов украинский «карнавал» продолжится до ноября

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому крайне необходимо провести досрочные выборы в Верховную раду, иначе до конца октября договориться он ни с кем из текущего созыва не сможет, а Кабмин продолжит бесчинствовать.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы рассказываете: «А чего это нам надо пораньше выборы проводить, если можно дождаться 27 октября?» Отлично, вы хотите, чтобы до 27 октября вот этот товарищ, который министром у вас является и за социальное развитие у вас отвечает, вот так, между делом, это его специализация, чтобы он до всего этого времени сидел и рассказывал такие вещи (речь идёт о министре социальной политики Украины Андрее Реве, назвавшем жителей ЛДНР «мразями» – прим. ред.)?

Досрочные выборы – это единственный способ сменить Кабмин. Кабмин утверждается через Верховную раду. Если не будет выборов до 27 октября, вот эти товарищи весёлые будут у вас ещё карнавалить примерно до начала ноября. И с этой точки зрения, вы потеряете возможность договариваться. Как вы собираетесь договариваться, если через Верховную раду происходит утверждение таких людей, как генпрокурор, глава СБУ, министр обороны Украины?», – заявил эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что советник Зеленского Иван Апаршин поклялся не дать комику объявить референдум по НАТО.