Советник Зеленского поклялся не дать комику объявить референдум по НАТО

24.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Никакой референдум по НАТО не нужен, когда речь идёт о том, что у страны нет другого пути, кроме как стать членом коллективной безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды избранного президентом Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду настаивать на том, что нам нет смысла проводить сегодня референдум, он нам ничего не даёт. Давайте, мы сначала пройдём этот путь, реализуем план сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО, который якобы как раз по форме приблизительно планом ПДЧ (план действий по членству в НАТО – ред.), и когда мы как страна будем готовы, то мы не будем просить, чтобы нам дали возможность, мы скажем: «Мы готовы, а вы готовы нас принять?» Но у нас должны быть такие аргументы, чтобы у них не было даже сомнения в том, что наша страна готова к вступлению в НАТО», – заявил советник.

«Я буду его убеждать исключительно аргументами. Четыре страны члены НАТО прошли через референдум, все остальные не проходили через него. Я буду его убеждать совсем по-другому. Я не буду убеждать его вступать в НАТО. Я буду его убеждать, что у нас нет иного пути, чтобы защитить интересы Украины, кроме того, как быть членом коллективной безопасности. Кто бы мне что сегодня не доказывал, мы не сможем ни в ближайшей перспективе, ни в среднесрочной перспективе найти ресурсы для того, чтобы настолько поднять уровень способности страны противостоять широкомасштабной агрессии РФ», – разошелся Апаршин.