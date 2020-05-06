«Без Георгиевских ленточек», – «украинский брат» Лукашенко объяснил, почему поддерживает парад в Минске

06.05.2020, Москва, Елена Острякова

Украина, хотя там и введены достаточно жесткие меры самоизоляции, поддержит игнорирующего рекомендации ВОЗ президента Белоруссии Александра Лукашенко в желании провести военный парад 9 мая, потому что там не будет использована символика, традиционная для России.

Об этом на своем youtube-канале заявил работающий в Москве пропагандист украинского издания «Униан» Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы, украинцы уважаем позицию белорусского государства, по сути, по любому вопросу. Если они хотят проводить у себя парад и считают это возможным – пожалуйста.

Тем более, нужно отметить, парады в Белоруссии не проводятся под Георгиевскими лентами, с которыми российские захватчики оккупировали Крым и Донбасс. У них лента в цвет государственного флага Республики Беларусь.

Кстати, у казахов точно так же. Они вроде как ближайшие союзники РФ, но от Георгиевской ленты дистанцируются», – сказал Цимбалюк.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что россияне завидуют тому, что в Минске пройдет парад 9 мая, зато со стороны «братьев-украинцев» нет негатива.

Белорусские власти в последние годы под различными предлогами ограничивали проведение народной инициативы «Бессмертный полк». Вместо этого учреждена своя официозная акция «Беларусь помнит».

Оргкомитет по созданию общественной организации «Бессмертный полк» уже трижды получал отказ от регистрирующего органа — главного управления юстиции Мингорисполкома.

В свое время Виктор Янукович после прихода к власти также под давлением украинских националистов отказался от Георгиевской ленты, заменив ее на материю желто-синего цвета – именно такие флаги вывешивались в годы Великой Отечественной войны коллаборационистами на оккупированных гитлеровцами территориях УССР.