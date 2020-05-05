05.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, День Победы, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко: Россияне нам завидуют, а со стороны украинских братьев нет негатива


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне завидуют тому факту, что в Минске пройдет парад 9 мая, зато со стороны «братьев-украинцев» нет негатива.

Об этом белорусский президент сказал сегодня журналистам во время посещения полигона Академии наук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист, обратившийся к президенту, утверждал, что белорусский народ «с воодушевлением» воспринял решение провести парад, зато «на внешнем контуре от наших товарищей братьев» он усмотрел негатив.

«Каких братьев ты имеешь ввиду? От братьев-украинцев я как-то не слышал негатива. Что касается наших восточных братьев, вы не зря связали это с парадом 9 мая. Думаю, наверное, это прежде всего связано с этим. Ну если там какая-то зависть, неприятие, причем, вранье сплошное», – отрезал Лукашенко.

Белоруссия – единственная страна, которая проводит парад 9 мая в этом году. Россия и Китай отменили участие своих батальонов в этом мероприятии.

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