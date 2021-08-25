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25.08.2021 20:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина, Эстония
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Без Крыма и Донбасса Украине в НАТО делать нечего – президент Эстонии

Новости УкраиныПрежде чем интегрироваться в НАТО, Украине нужно «дождаться поворота истории». Об этом в интервью...

Прежде чем интегрироваться в НАТО, Украине нужно «дождаться поворота истории».

Об этом в интервью «Украинской правде» заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории», – расуждает Кальюлайд.

«То есть, возобновление контроля над всей страной – предусловие вступления в НАТО?» – уточнил журналист.

«Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно», – сказала президент Эстонии.

Напомним, также Кальюлайд считает, что интеграция Украины в ЕС будет проходить несколько десятилетий.

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