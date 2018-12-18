«Без Крыма нам стало лучше» – украинский писатель шокировал меджлисовского пропагандиста

18.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Уход из Украины Крыма и Донбасса стали позитивным явлением для страны, поскольку теперь якобы стало проще делать реформы.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил украинский писатель Лесь Подервянский, получивший скандальную известность русофобскими высказываниями и произведениями, обильно насыщенными нецензурщиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представь себе, что они не отобрали бы у нас Крым и Донбасс. Могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же жопе. Очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. Мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо, а на самом деле, потом по прошествии времени видим, что именно в этом был единственный выход, и это было хорошо. В перспективе хорошо, хотя, может быть, сейчас нам кажется, что это очень херово», – заявил Подервянский.

Примечательно, что эти слова, адресовавшиеся бывшему российскому журналисту Айдеру Муждабаеву, писатель произнес на русском языке.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Подервянский утверждал, что Россия будет серьезно относиться к украинцам или Украине только тогда, когда украинцы начнут их убивать.