Без миротворцев война в Карабахе продолжится
Без введения миротворческого контингента в нагорный Карабах бои между армянами и азербайджанцами за контроль над регионом будут продолжэаться.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатор», в комментарии «Известиям» высказал президент научного общества кавказоведов Александр Крылов.
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«Если мы хотим, чтобы военные действия прекратились не только на бумаге, то нужно вводить в Карабах миротворческие силы для разведения сторон. Причем не просто наблюдателей – это должен быть контингент, который сможет прекратить военные действия. Альтернатива этому способу только одна — спустя некоторое время Армения и Азербайджан просто продолжат войну до полной победы», – считает Крылов.
Отметим, что несмотря на подписанное в Москве соглашение о перемирии, боевые действия в Карабахе продолжаются.
Как сообщал «ПолитНавигатор», и одна, и вторая сторона пока не соглашаются на введение в миротворцев.
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