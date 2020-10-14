14.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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Без миротворцев война в Карабахе продолжится


Без введения миротворческого контингента в нагорный Карабах бои между армянами и азербайджанцами за контроль над регионом будут продолжэаться.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатор», в комментарии «Известиям» высказал президент научного общества кавказоведов Александр Крылов.

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«Если мы хотим, чтобы военные действия прекратились не только на бумаге, то нужно вводить в Карабах миротворческие силы для разведения сторон. Причем не просто наблюдателей – это должен быть контингент, который сможет прекратить военные действия. Альтернатива этому способу только одна — спустя некоторое время Армения и Азербайджан просто продолжат войну до полной победы», – считает Крылов.

Отметим, что несмотря на подписанное в Москве соглашение о перемирии, боевые действия в Карабахе продолжаются.

Как сообщал «ПолитНавигатор», и одна, и вторая сторона пока не соглашаются на введение в миротворцев.

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