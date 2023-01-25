Без переброски боевых действий на территорию РФ война будет бесконечной – киевский политолог

Украина делает ставку исключительно на подачки Запада, в то время как Россия мобилизует собственную экономику.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha Media» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот формат войны, который задают страны Запада, без мобилизации украинской экономики, реально может затянуться на очень долго. Россияне, всё-таки, мобилизуют свою экономику, ресурсов у них больше, ракеты они будут делать. То есть, этот процесс будет бесконечным.

Без переноса войны на территорию РФ (ещё Залужный писал, что русский чувствует себя безнаказанно) этот процесс не ускорится.

И, опять же, кто сказал, что поддержка Украины будет постоянной? Могут быть разные форс-мажоры, которые могут привести к переформатированию.

Без мобилизации собственной экономики и производства собственного дальнобойного оружия эта война затянется на очень долго.

Я для интереса посмотрел, например, на вооружение армии Тайваня. Армии Тайваня американцы поставляют почти всё – самолёты, «Пэтриоты», какие-то РСЗО, те же «Хаймарсы», а не поставляют ракеты, которые способны бить по территории Китая. Ракеты они делают сами.

Нам дальнобойные системы передавать не будут, мы их только сами можем производить в массовом порядке, для того, чтобы уничтожать военную инфраструктуру россиян у них в тылу. Плюс расширять номенклатуру производства тех же танков и всего остального», – сказал Загородний.