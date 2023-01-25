Русские выдавливают французов из Африки – Макрон заявил о параллелях с Украиной

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«Переходные власти» Буркина-Фасо потребовали, чтобы войска Франции покинули территорию этой африканской страны в течение месяца. В Париже считают, что это сделано под влиянием Москвы, а французских военных заменят бойцы ЧВК «Вагнер».

При этом Франция до последнего пыталась сохранить свое присутствие в Буркина-Фасо, обосновывая его необходимостью «борьбы с терроризмом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В понедельник, 23 января, официальный представитель правительства Буркина-Фасо подтвердил требование о выводе французских войск из страны. При этом ещё 21 января информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) заявило, что правительство страны «приняло решение» о выводе французских военных «со своей территории» в течение месяца.

А в распространенном в соцсетях 18 января письме МИД Буркина-Фасо, адресованном в МИД Франции, было заявлено, что буркинийские власти «денонсируют и полностью прекращают» действие соглашения от 17 декабря 2018 года, «касающегося статуса французских вооруженных сил» в этой 22-миллионной стране. Ныне там находится контингент французского спецназа Sabre (фр. «Сабля») численностью около 400 человек, который призван бороться с террористами из «Аль-Каиды» и ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Французские СМИ отмечают, что события в Буркина-Фасо идут по сценарию изгнания французских сил из другой страны региона Сахель – Мали. Государственный переворот в Мали, антифранцузская кампания, поощряемая Россией, и размещение в стране бойцов ЧВК «Вагнер» привели к ухудшению отношений между Бамако и Парижем, и выводу французских войск из страны, который завершился в августе 2022 года.

Поначалу в Буркина-Фасо созданное военными правительство не ставило под сомнение французское военное присутствие. Подполковник Дамиба, осуществивший переворот в январе 2022-го и занявший пост «президента переходного периода», говорил лишь о «диверсификации» военного партнерства, и заверял, что намерен «поддерживать боевые партнерские отношения» с Парижем.

Однако всё изменилось после того, как уже сам Дамиба был свергнут в конце сентября минувшего года в результате нового военного переворота. С приходом к власти нового «переходного президента», капитана Ибрагима Траоре, отношения Уагадугу и Парижа ухудшились. Новое правительство начало сближение с Москвой.

В конце декабря в Буркина-Фасо потребовали отставки французского посла Люка Аллада за его высказывания о ситуации с безопасностью в стране, признанные властями «оскорбительными». При этом, по словам президента соседней Ганы Наны Акуфо-Аддо, в Буркина-Фасо уже обосновалась «группа Вагнера».

«Мы считаем, что наше партнерство с Россией должно быть укреплено», – заявил премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела после встречи с послом России Алексеем Салтыковым в середине января.

А 20 января, во время митинга, организованного Коллективом панафриканских лидеров, поддерживающим власти Буркина-Фасо, многие демонстранты размахивали российскими флагами, отметила французская газета Le Monde.

Вечером 22 января вопрос про Буркина-Фасо был задан президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время его совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем в Елисейском дворце. Макрон сказал:

«Некоторые люди в регионе могут быть связаны с тем, что мы переживаем на Украине, и мы должны следить за тем, чтобы наши российские друзья не манипулировали. Мы ждем разъяснений от г-на Траоре по этому вопросу».

Такой ответ был получен на следующий день, и теперь вопрос лишь в том, когда именно французские войска будут выведены из Буркина-Фасо. При этом никакого официального подтверждения присутствия в этой стране ЧВК «Вагнер» пока нет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», власти Франции намерены увеличить военный бюджет на период с 2024 по 2030 годы до 413 миллиардов евро, то есть более чем на треть.