«Без поддержки нацисты рассосутся по клубничным плантациям» – Монтян

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если украинским националистам перекрыть финансирование, они тут же разбегутся по криминальным группировкам или разъедутся по европейским странам на заработки.

Об том в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет с псевдонационалистами на Украине, кому они выгодны, и как долго они будут кошмарить страну? Как только государство перестанет поддерживать всю эту мразь, так тут же они перестанут кошмарить страну. Как только Сабаков [глава МВД Аваков] перестанет их финансировать, так тут же они рассосутся по бандам и клубничным плантациям», – сказала она.

Напомним, ранее Татьяна Монтян рассказала, для чего прикормленные главой МВД Арсеном Аваковым радикалы устроили на улицах Киева показушную войну со сторонниками блогера Анатолия Шария.