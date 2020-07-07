Монтян рассказала, для чего Шарий и нацики устроили показушную войну

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Проживающий в ЕС блогер Анатолий Шарий и украинские националисты получают большие дивиденды от показного противостояния друг другу.

Единственный, кто в этой ситуации теряет рейтинг – это беспомощный президент Владимир Зеленский.

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Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Шарий может нарастить рейтинг только за счёт Зеленского. Шарию, как и любому политику, нужен рост рейтинга, а для этого нужны постоянные движения – медийное присутствие, постоянное упоминание и цитаты в СМИ.

Но не в том стиле, как это сейчас делает Медведчук, бесконечно нудно и долго комментируя какие-то заезженные темы, а реальные информационные поводы, за которыми потенциальные избиратели наблюдали бы с интересом…

Шарий, или его политтехнологи, решили использовать самый простой и безотказный способ создавать новости о себе – это хайпить, устраивая кипиш на улице и освещая его как можно шире. Сначала были автопробеги с шариками – громко, шумно, бесполезно, затратно при мизерном выхлопе. Палатки с агитматериалами и газетками – тоже не особо актуально, молодёжь-то особо газетки не читает.

На эти его акции, к тому же, сразу отреагировали С14 и прочая мелкая гопота из числа сволонтёров и рагулей. Затем, по мере усиления активности, «лопать шарики» Шария начали и активисты из Нацкорпуса.

Шарий решил поднять ставки ещё выше и устроить настоящий кипиш в виде первой за последние шесть лет антинацюковской акции в Киеве. Этим и было вызвано его бахвальство – мол, «Мы отжимаем улицу у нациков», – рассказала она.

Татьяна Монтян подчеркнула, что многие украинцы после этого решили, что Шарий и в самом деле объявил войну националистам и лишил их «монополии на улицу».

Также адвокат напомнила о превосходных отношениях Шария с Нацокрпусом и Аваковым. Однако после событий на улицах Киева, националист Андрей Билецкий «сделал вид», что у него не осталось другого выбора, кроме как ответить жестко Шарию.

«Далее пошли ответы от «Азовцев». Отвечают они, как умеют, и как делали это все последние годы – нападают толпой и забивают. Серьёзное избиение – это их эксцессы. Гопота ведь не может остановиться на паре оплеух. Так возник Никита Роженко, и теперь его фотографией Шарий будет загонять Зеленского аж до самых выборов.

После этого Шарий завопил о беспределе и попытке «их всех убить», почему-то со стороны Зеленского. Хотя Зельцу менее всего нужны информатаки Шария на тему, что его преследуют. Ведь чем больше преследуют Шария, тем ниже рейтинг Зеленского.

Но Зеленский изначально сделал ошибку. Ему надо было после первого же нападения публично потребовать у Авакова «не допускать разгула хулиганства представителей разных партий, которые избивают друг друга на мирных украинских улицах». Но Зельц и его пиарщики проспали эту тему, и теперь он остался крайним. А так, крайним был бы Аваков – плохой боярин, от которого тяжело избавиться», – отметила Монтян.

Однако вместо того, чтобы выставить Шария и Авакова дураками, Владимир Зеленский предпочёл промолчать и потерять значительную часть рейтинга. Однако, по её мнению, большинство украинцев всё равно увидели, как Шарий подло подставляет своих сторонников.

«Теперь же у Шария плюс при любом исходе. Перестанут нападать – он красавчик, «смог остановить нациков», не прекратят нападать – Шарий всё равно прибавляет, так как «единственный борется с абсолютным злом в виде бродячих банд озверевших нациков, которых на него натравил лично Зеленский. Страдальцев ведь у нас жалеют и любят.

Нацкорпус тоже в плюсе – опускают «вату» и показывают свою мощь. Значит, могут продать себя подороже – как единственную уличную силу. В итоге теряет только Зеленский, и больше никто.

А сделав Авакова крайним, Зеленский поставил бы Шария в интересное и даже глупое положение, когда в избиениях шариёвских и прочих активистов Зеленский требует расследования от Авакова, а сам Шарий продолжал бы делать вид, что Аваков ни при чём, а сами полиция с Нацкорпусом управляются Зеленским. Но он почему-то этого не делает, что позволяет Шарию нещадно на нём пиариться.

Не факт, что Шарий получит всех разочаровавшихся в Зеленском, ибо такие действия Шария многие люди считают подленькой подставой. Как когда-то делал поп Гапон, который, в отличие от Толика, сам, лично ходил на уличные акции. Но то, что Зеленский будет терять – это 101% гарантии», – резюмировала она.