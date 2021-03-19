Без помощи России на Украине наступит посткоронавирусный голод – Соловьев

19.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Итогами коронавируса станет мировой голод, который Украина не способна преодолеть без помощи России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Все экономисты говорят, что главной проблемой посткоронавирусного года является голод, потому что в мире идёт голод. Хочу вам напомнить, что Украина уже не способна себя прокормить, а Россия способна. Также хочу напомнить, что Россия поставляет на Украину продукты питания.

Я вам вежливо напомню, что Европа вам даже вакциной не помогла, с чего вы решили, что в случае голода на Украине, Европа вам поможет едой? А вот Крым, кстати, как в Крыму с вакциной? А как со здоровьем? А сколько заболевших сегодня на Украине – это трагедия, 15 тысяч человек за сутки, почти в полтора раза больше чем в России, при том, что население в четыре раза меньше», – сказал Соловьев.

Напомним, ранее в селе Великие Копани Херсонской области закрыли крупнейший оптовый рынок, в результате чего возник коллапс со сбытом большого количества овощей, и многие люди остались без средств к существованию. Более 300 аграриев в знак протеста вышли на митинг и перекрыли трассу международного значения.