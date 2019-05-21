Без России Зеленскому не собрать украинскую экономику

21.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

От того, как новый украинский президент Владимир Зеленский будет выстраивать политику на российском направлении, зависит будущее Украины.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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По его словам, Зеленскому придется — хочет он того или нет — возобновлять контакты с Москвой, если его намерения восстановить экономику Украины серьезны.

«Без России ему не собрать экономику в единое целое. Какой бы ни была его риторика, он должен понимать: надо искать точки соприкосновения. От того, как он себя поведет, зависит будущее Украины», — заявил политик.

Он полагает, что Зеленскому стоит уже сейчас начинать «выкашивать весь тот бурьян, который насадил Порошенко, в том числе в отношениях с Россией», ведь именно этого и «требуют украинцы».

Как сообщал «ПолитНавигатор», по свежим данным украинских социологов, большинство украинцев полагает, что президент Украины должен идти на прямой диалог с РФ и ЛДНР. Эти данные вызвали шок у медиа-обслуги, помогавшей разжигать войну на Украине.