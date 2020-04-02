Без российской нефти ситуация в белорусской экономике продолжает ухудшаться.

02.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за проблем с поставками российской нефти в Белоруссии начался экономический спад.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание указывает, загрузка белорусских НПЗ сохранится примерно на уровне 50%. При этом уточняется, что снижение объемов нефтепереработки с начала года из-за отсутствия российских поставок уже привело к сокращению ВВП Белоруссии на 0,6% по итогам января-февраля.

«Снижение объемов поступлений нефти привело к сокращению производства нефтепродуктов. В январе-феврале этого года бензина автомобильного было произведено на 33% меньше (398 тыс. т), чем в прошлом году; дизтоплива – на 40% меньше (640,7 тыс. т); мазута – на 52,8% (414,1 тыс. т.). Соответственно снизился и экспорт нефтепродуктов – почти на 70% в январе, до 305,9 тыс. т. Это ощутимые потери для экономики, поскольку в прежние времена поставки нефтепродуктов за рубеж составляли почти треть всего белорусского экспорта», – отмечается в публикации.

При этом еще нет данных по внешней торговле за февраль, но статистика свидетельствует о том, что объемы производства нефтепродуктов в феврале были даже ниже январских: бензина – на 4,4%, дизтоплива – на 8%.

«Таким образом, нет никаких оснований ожидать улучшения ситуации в белорусской экономике по итогам марта. Тем более что уже начнет сказываться торможение мировой экономики, вызванное пандемией», – резюмирует «НГ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что условия поставки нефти из России уже удалось согласовать, но официально эта информация не подтвердилась. Читайте по теме: Белоруссия не увидит российской нефти – поставщики сняли заявки.