Горловина единственного выхода гарнизона ВСУ из Красноармейска (Покровска) находится под полным огневым контролем русских.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация в край тяжёлая. Подразделения в Покровске фактически находятся в оперативном окружении. Есть участки, где расстояние между подразделениями оккупантов в этой горловине составляет около 2-5 км. Это означает огневой контроль со стороны агрессора над этой горловиной. Нужно разжимать эти клешни, которые окружили город!

Я говорил в субботу с профессиональными кадровыми офицерами, и рассуждая о непонятных назначениях непрофессиональных офицеров на руководящие должности, ради личных прихотей политического руководства, отмечали, что чтобы улучшить ситуацию, совсем необязательно расширять горловину именно в этой точке…

Есть методы, когда именно в эти клещи наносится фланговый удар и ставит уже наступающих орков в опасность, что часть самой этой клешни может оказаться в окружении», – воинствовал Тука.