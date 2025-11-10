Бездарно теряем Покровск из-за «липовых» Зе-назначенцев в ВСУ! – Тука
Горловина единственного выхода гарнизона ВСУ из Красноармейска (Покровска) находится под полным огневым контролем русских.
Об этом на канале «Прямой» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация в край тяжёлая. Подразделения в Покровске фактически находятся в оперативном окружении. Есть участки, где расстояние между подразделениями оккупантов в этой горловине составляет около 2-5 км. Это означает огневой контроль со стороны агрессора над этой горловиной. Нужно разжимать эти клешни, которые окружили город!
Я говорил в субботу с профессиональными кадровыми офицерами, и рассуждая о непонятных назначениях непрофессиональных офицеров на руководящие должности, ради личных прихотей политического руководства, отмечали, что чтобы улучшить ситуацию, совсем необязательно расширять горловину именно в этой точке…
Есть методы, когда именно в эти клещи наносится фланговый удар и ставит уже наступающих орков в опасность, что часть самой этой клешни может оказаться в окружении», – воинствовал Тука.
Однако он сразу констатировал, что профессионализма командиров для этого не хватает.
«Мне впервые рассказали, но я так понимаю, эта проблема длится года два, может больше. Назначение командного состава построено не на уровне профессионализма и компетенции, а на уровне личных симпатий и антипатий и, мягко говоря, рекомендаций офиса президента.
Довольно часто на командные должности назначаются люди, у которых нет ни соответствующего образования, ни опыта, ни желания защищать Украину. Им нужно каким-то образом перекантоваться для того, чтобы получить УБД, а потом списаться через «липовые» травмы и контузии», – горевал бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: