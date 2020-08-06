Безграмотные «слуги» снова опозорились на всю Украину

06.08.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Члены партии «Слуга народа» снова продемонстрировали всему миру свою необразованность, развесив по Закарпатской области предвыборные борды с грамматическими ошибками.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале местный житель Виталий Глагола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слуги народа» пропустили запятую на бордах. Теперь доклеивают на каждом борде отдельно и вручную», – прокомментировал он.

В опубликованном сюжете видно, как работник соответствующего учреждения доклеивает к надписи на борде «С теми кто хочет построить лучше Закарпатье, Украину» пропущенную запятую.

Напомним, ранее команда Владимира Зеленского вляпалась в громкий скандал, когда назначенная ими новый министр образования Анна Новосад опубликовала в соцсети текст с множеством грубых ошибок.