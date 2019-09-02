«Тупая безграмотная п*зда» – Монтян припечатала Земинистра

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала в соцсети текст с множеством грубых ошибок.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook обнародовала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Короче, какая-то тупая безграмотная п*зда, такая же, как и остальные члены Зе-правительства. Ошибки вашей кастрюлеголовой меноздро-идиотки исправляла Фарионша. Пи*дуйте к ней и учите ее новой грамматике», – отметила Монтян.

Судя по допущенным ошибкам, новый украинский министр не знает правил постановки предлогов, окончаний дательного падежа и правильного написания слова «госбюджет», а также пользуется суржиком вместо «мовы».

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал киевский политолог Михаил Чаплыга.

«Вот посему «слуга» не отдал свою деть в нашу с вами обычную школу. Потому, что перед этим он поставил туповатую лоббистку без образования на министра по образованию для нас… «господ»… но не для себя… «слуги». Привет ее Квиту… хороший вкус у деда. Но мог бы ей помимо прочего преподать хотя б один урок по грамотности… Сменили методистку из моего Львова на… привет Квиту.

В нормальной стране этот организм уже б давно извинился и отказался от должности… Нет?! В глаза смотреть! Но не у нас… мы даже не Сомали. Привет МАУПу», – возмутился Чаплыга.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Анна Новосад работала в Управлении по «европейской интеграции» Минобразования, где публично отстаивала дискриминационный закон, предусматривающий постепенное закрытие не только русских, но и венгерских школ, а также образовательных учреждений с языками обучения других нацменьшинств.