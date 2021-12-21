«Бежали и подтявкивали». Путин напомнил, как НАТОвцы разорвали Югославию
21.12.2021 15:23 (Мск), Москва,
Бомбардировки Югославии в 1999 году НАТО осуществила в нарушение международного права.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что, санкции Совета безопасности были? Где Югославия и где США? Уничтожили страну.
Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали и подтявкивали. Вот и все международное право», – сказал Путин.
Спасибо!
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