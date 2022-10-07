Бежавшему на Украину либералу Пономарёву угрожает ликвидация

07.10.2022  14:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политические убийства, Россия, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, бравировавший своими связями с некой «Национальной республиканской армии», причастной к подрыву автомобиля с дочерью  известного философа и идеолога Русского мира Александра Дугина, сам рискует стать жертвой очередного резонансного убийства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, бравировавший своими связями с некой «Национальной республиканской...

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По мнению Сосновского, история убийства Дарьи Дугиной получит продолжение – западные спецслужбы ликвидируют видного беглого либерала и обвинят в этом Россию.

«Я предполагаю, что будет это не на территории России, а будет это в Европе. Я предполагаю, что, по всей вероятности, будет убит кто-то из лидеров сегодняшней оппозиции. И будет найден паспорт или печать какого-то Петрова, Баширова. И будет сказано, что это месть за Дугину.

В этом плане нужно поберечься господам Пономарёву, Милову (бежавший в Литву российский оппозиционный политический и общественный деятель Владимир Милов – ред.) и Волкову (бежавший в Берлин соратник Навального Леонид Волков – ред.).

Из этих троих Пономарёв, если бы я был заказчиком, то это наиболее приемлемая фигура, потому что с точки зрения объяснения всему миру и обществу, это выглядело бы очень логично», – объяснил Сосновский.

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