Бежавшие на Украину из РФ сепаратисты устроили митинг в Киеве

14.05.2019, Киев, Игорь Петров

Бежавшие из России на Украину сепаратисты, объединившиеся в организацию «Свободный Идель-Урал», провели пикетирование посольства Германии в Киеве, заявляя об угрозе экологической катастрофы, которую несет обнаружение в составе российской нефти марки Urals повышенного содержания хлорорганических соединений.

Напомним, что группировка бежавших из РФ сепаратистов поддерживается правящим режимом на Украине – как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде даже проводилось специальное мероприятие, где обсуждалась возможность стимулирования распада России.

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«Мы считаем, что Российская Федерация скрывает экологическую катастрофу. Рано или поздно это вылезет как у нас, на нашей земле, так и тут, что бы из этой нефти не делали, бензин или что-то другое.

Мы, коренные народы, имеем право владеть информацией об экологической ситуации в республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, где десятилетиями происходит хищническая эксплуатация нефтяных месторождений.

Мы призываем Германию как самого крупного импортера российской нефти, которая добывается на территории Урала, инициировать проведение независимого международного аудита работы «Транснефти» и резервуарного парка в Самаре, где происходит приготовление нефти марки Urals, а также ориентированных на экспорт добывающих компаний, в частности, «Роснефти» и её дочерних компаний «Татнефть» и «Башнефть».

Предлагаем организовать аудит под эгидой Международного энергетического агентства и энергетической хартии», – сказал Сиресь Боляень, сооснователь организации «Свободный Идель-Урал».

«Покупатели российской нефти марки Urals определили высокое содержание хлорорганических соединений, которых там вообще быть не должно. Это может свидетельствовать о техногенной катастрофе на моей родине – в республике Татарстан», – заявил эмигрант Нафис Кашапов.

После общения с журналистами участники пикета развернули у входа в посольство плакат с надписью «Что в трубах Транснефти»? и передали сотрудникам посольства свои требования.