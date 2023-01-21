Бежавшие от мобилизации украинцы требовали танков под бундестагом

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Несколько сотен украинцев вышли на митинг под здание бундестага (парламента) ФРГ в Берлине, требуя от властей Германии поставить Киеву танки Leopard, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером 20 января, когда уже было известно, что Германия отказалась не только сама передать Киеву свои танки Leopard, но и дать на это разрешение другим странам НАТО, проживающие в Берлине украинцы устроили митинг под зданием бундестага.

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Акция прошла под лозунгом «Освободите леопардов!» и сопровождалась, в том числе, плакатами с карикатурным изображением канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как известно, Шольц неоднократно отказывался давать добро на экспорт танков на Украину, заявляя, что западные танки должны поставляться Киеву только при условии согласия между ключевыми союзниками.

Танки Leopard производят немецкие оружейные компании, и правительство Германии по закону имеет последнее слово в том, где используются эти танки, даже когда другие страны намерены их экспортировать.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бундестаг ФРГ не стал голосовать по вопросу о поставке Киеву танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС, и отправил его рассмотрение в комитеты.