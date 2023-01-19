Бундестаг отправил вопрос передачи танков Киеву «по большому кругу»

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Бундестаг (парламент) ФРГ не стал голосовать по вопросу о поставке Киеву танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС.

Депутаты отправили его рассмотрение в комитеты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Германский бундестаг 19 января отказался голосовать по вопросу о поставке Киеву боевых танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС. Однако представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), настояли на том, чтобы этот вопрос всё же был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента.

Консерваторы из ХДС/ХСС в числе прочего предлагали дать согласие на передачу танков Leopard 1 из промышленных запасов или арсеналов третьих стран, а также потребовать от правительства подготовить поставку танков Leopard 2.

Примечательно, что голосование состоялось в то самое время, когда в Берлине находился министр обороны США Ллойд Остин.

Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что Остин будет «давить на немцев», чтобы те разрешили передать Украине немецкие танки Leopard, и Киев получил возможность «в решающий момент» противостоять возможному российскому наступлению весной.

«Германия остается одним из наших самых важных союзников, и я хотел бы поблагодарить правительство этой страны за все, что оно сделало для укрепления обороноспособности Украины», – заявил сам Остин после встречи со своим коллегой Борисом Писториусом, не став ничего говорить о вопросе поставок танков.

В тот же день издание Handelsblatt со ссылкой на источники в ВПК сообщило, что, помимо немецких танков Leopard 2, Киеву могут передать и предыдущую модель – Leopard 1. По информации издания, в 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall мог бы отремонтировать и переоборудовать 20 таких танков, и ещё 80 – в течение 20 месяцев.

Это позволило бы передать Киеву танки, не сократив при этом собственные запасы бундесвера, пишет издание. Кроме того, Rheinmetall готов купить в Омане и модернизировать «двузначное количество» британских танков Challenger-1, рассказали источники Handelsblatt.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина может получить танки Leopard 2 от Германии в том случае, если США согласятся поставлять Киеву свои танки Abrams.