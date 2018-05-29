29.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Донбасс, Компромат, Украина

Бежавшие с Украины офицеры АТО дадут показания против Порошенко


Если Дональд Трамп не отреагирует на ранее направленное обращение ветеранов АТО с информацией о применении Украиной химического оружия в Донбассе, авторы намерены продолжить информировать мировое сообщество, давить на ООН и другие международные инстанции.

Об этом в эфире «News Front» заявил бывший участник АТО, служивший в составе Сил специальных операций ВСУ, Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы спасли некоторое количество офицеров украинской армии и Национальной гвардии, которые сейчас находятся в безопасности, не в Украине. Некоторые люди на меня вышли сами. Они готовы давать показания по производству и применению химического оружия в Украине, и это будет очень скоро. Поверьте, мы инициируем разбирательства в самых высших кругах», – заявил бывший атошник.

«Если Дональд Трамп не среагирует на наше заявление, значит, мы будем давить на ООН, ОБСЕ, Совет Европы, – для того, чтобы они создали комиссию по расследованиям этих фактов. В ближайшее время мы представим вам свидетельства этих людей», – анонсировал Мединский.

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