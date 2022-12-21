Бежавшие в Сербию либералы боятся «возмездия вагнеровцев»

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В прозападных СМИ на Балканах возникла новая мода – почти в каждом русофобском материале в том или ином виде упоминается ЧВК «Вагнер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На днях сербский таблоид Blic, учредителями которого являются компании с немецкими собственниками, опубликовал статью под заголовком «Опасный план «Вагнера» в Сербии: Печально известная организация всё серьёзнее угрожает россиянам, которые прячутся в Белграде от путинского режима». Единственное «доказательство» таких «угроз» – заявление переехавшего в Сербию гражданина России Петра Никитина, давно ставшего завсегдатаем прозападных СМИ.

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В комментарии изданию Blic Никитин заявил, что «вагнеровцы» следили за выходцами из России, когда русские, украинцы и белорусы организовывали «антивоенные демонстрации» в Белграде.

«Они публиковали фотографии людей с митингов и представляли их преступниками или наркоманами, используя общедоступную информацию из их профилей. Конечно, это демотивирует людей», – пожаловался Никитин.

Как водится у «русских либералов» (так называет себя и единомышленников сам Никитин), никаких доказательств сказанного он не привёл.

При этом не далее как 9 декабря в комментарии «Голосу Америки» тот же Никитин заявил, что никакого представительства «Вагнера» в Сербии не существует, это ложная информация, направленная на запугивание граждан РФ, живущих в этой стране.

По словам Никитина, Телеграм-канал Z Orlovi, который сообщил о создании «центра российско-сербской дружбы и сотрудничества Orlovi («Орлы») в Белграде», на самом деле ведут из Санкт-Петербурга.

Но издание Blic об этом не вспоминает, а приводит комментарии ряда сербских аналитиков, которые расшифровывают Z как «Zli» (злые), и рассуждают об организации «Злые Орлы» как о реально существующей, не приводя ни единого примера её деятельности.

А в качестве доказательства присутствия «Вагнера» в Сербии журналист Blic указывает недавнее посещение «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге Дамняном Кнежевичем, лидером группы сербских ультраправых, называющей себя «Народный патруль».

Кнежевич известен нецензурной бранью в адрес президента Сербии Александра Вучича (обвиняет его в политике, которая ведет к сдаче Косово), а также конфликтами с прозападными журналистами и сербскими правоохранителями.

С другой стороны, у публикации Blic могут быть и полезные последствия. В ней представитель существующего за западные гранты «Центра исследований геостратегии и терроризма» Владе Радулович заявил:

«Такое большое количество россиян бежало в Сербию потому, что они думали, что наша страна серьезная и стабильная, и что им не придется здесь опасаться за свою жизнь. Сейчас же ситуация такова, что, если ты против Путина и войны на Украине, ты рискуешь подвергнуться нападению на улице».

Это, конечно, неправда, и ни одного случая даже словесной атаки в адрес участников множества русофобских акций в Сербии не было. Но поскольку «русские либералы» безоговорочно верят публикациям прозападных изданий, возможно, на следующей демонстрации с сине-жёлтыми и бело-сине-белыми флагами их будет поменьше – из страха перед вездесущей «рукой Кремля».

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские власти рассмотрят возможность ускоренной выдачи гражданства россиянам и украинцам, живущим в Сербии.