19.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Провокации, Россия, Туризм
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Бежавший из Крыма экс-министр призвал Зеленского гадить полуострову по-новому

Украина должна отправлять свои делегации на различные туристические выставки и всеми способами пытаться сорвать сезон в Крыму, рассказывая об опасности посещения полуострова при российской власти.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил беглый экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, который в 2014 году поддерживал проведение референдума, а затем, когда ему не нашлось места в новой власти, уехал на Украину, превратившись в самостийного патриота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужно было бы коммуницировать, и я об этом обращался и к представителю президента в Крыму, который работает сейчас на Херсонщине, и к новому министру культуры, молодежи и спорта. Нам нужно было бы принимать участие в туристических выставках по миру и объяснять гражданам и туроператорам других стран, что въезд в Крым опасен.

Не только запрещен, а и опасен – там не действуют институции, которые могут вам выплатить страховку, которые могут взять ответственность за ваше здоровье или решить какую-то даже бытовую проблему с полицией или кем-то, потому что там не действует ни один из институтов, который был бы признан в мире», – заявил Лиев.

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