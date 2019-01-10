Бежавший из Крыма экстремист оправдывается, что не собирается быть предателем

10.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовский функционер Риза Асанов, участвовавший в акциях, связанных с судом над задержанными украинскими военными моряками и которого якобы избили во время съемки строительства трассы «Таврида» 2 января этого года, решил уехать из Крыма.

Об этом он заявил в эфире UATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активист убеждает, что покинуть полуостров ему пришлось из-за своей проукраинской деятельности. В Киеве он примкнул к остальным членам экстремистского Меджлиса и обещает гадить России с территории «незалежной».

«Какой толк родине от мертвого патриота? Я боец, многие считают, что я уехал из Крыма только потому, что было совершено нападение. Нет. Пятеро близких мне людей – они в тюрьме сидят. Оставив борьбу за них, за их свободу, я их предам. Я буду бороться до конца», – заявил Асанов.

Ранее Асанов заявил, что под Белогорском он подвергся нападению «людей со специальными физическими навыками».