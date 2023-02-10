Бежавший из Крыма иудушка Лиев хвалится участием в убийствах граждан России

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Бежавший в Киев экс-министр курортов Крыма Александр Лиев, который на днях после коррупционного скандала был уволен из Минобороны Украины, продолжает оправдываться за предпринятые в 2014 году попытки трудоустроиться на полуострове после его воссоединения с Россией.

В эфире ТСН Лиев рассказал, что проходил допрос на полиграфе еще в прошлом году, когда в украинских СМИ появились первые публикации, напоминающие о его крымском прошлом, не соответствующем в работе в Минобороны Украины.

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«Был такой эпизод – в ноябре один из депутатов сделал запрос… Я написал объяснительную министру обороны и добавил, что готов пройти детектор лжи. Министр, не колеблясь, отправил меня на детектор. Причем не внутренний Министерства обороны, а в независимую структуру, а именно в СБУ. Меня вызвали. За 4,5 часа я прошёл все вопросы, и откровенность моих ответов не была подвернута сомнению», – пояснил Лиев.

Он продолжает уверять, будто бы не успел получить в 2014 году паспорт до отъезда из Крыма после того, как не смог трудоустроиться в российском руководстве полуострова.

Лиев заявляет, что публикуемые украинскими СМИ сканы его паспорта – грубая подделка.

«У меня холодок по спине от того, если бы они сделали бы поделку этого паспорта не «на коленке», а более качественно. Я бы даже своей жене доказывал, что у меня российского паспорта нет, когда информацию об этом публикуют в таких источниках. Конечно, чужим людям сложно поверить в то, что это какая-то ошибка», – сказал перебежчик.

Лиев подчеркнул, что проходил множество проверок, поскольку этого требует должность руководителя департамента по поставкам оружия. Но главная проверка, по его словам, иная.

«Главная проверка – это сколько благодаря тебе поехало чёрных мешков в Россию. Много чёрных мешков поехало в Россию благодаря моей помощи. Это главная проверка», – похвалился бывший крымский министр.