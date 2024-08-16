Бежавший из РФ травматолог: Каспаровский метод пропуска русских на Запад нужно ужесточить

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Мало подписи под «публичной декларацией» с отречением от своей страны. Въезжающие на Запад россияне должны проявить себя в «деятельной поддержке Украины» в борьбе с Россией.

Об этом в интервью бежавшему на Украину тележурналисту-иноагенту Евгению Киселеву заявил российский травматолог-ортопед Андрей Волна, который после начала СВО покинул РФ, чтобы лечить раненых ВСУшников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Берлинская конференция»: режим нелегитимен, Крым украинский, война преступная. Великолепные слова, которые были очень хороши в 2022 году. Именно за то, что ещё до этой конференции то же самое говорили Кара-Мурза и Яшин, они пошли в тюрьму. Этого было достаточно в 2022 году, более или менее достаточно в 2023-м. В 2024 году трёх этих дефиниций, с моей точки зрения, недостаточно. Должна быть четвёртая – деятельная поддержка Украины обязательна. Вот это тогда всё ставит на свои места. Можно было провозглашать антивоенные лозунги в 2022 году, и это было всё понятно. В 2024 году этого маловато. Нужно деятельно поддерживать Украину в её борьбе с путинской Россией», – заявил Волна.