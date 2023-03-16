Каспаров потребовал не пускать на Запад русских, публично не отрекшихся от своей страны

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Въезжающим на Запад россиянам необходимо будет подписать «публичную декларацию» о том, что СВО – это преступная война, правительство России нелегитимно, а Украина – единая и неделимая в границах 1991 года. Олигархи же должны предоставить чек на 50% своего состояния в пользу ВСУ.

Об этом в эфире канала «Заборона» заявил беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российский комитет действия» зафиксировал принципы перехода из одного лагеря в другой. Идёт война. Или вы находитесь с путинской стороны, или переходите к нам, как мы называем, в виртуальный Тайвань или Южную Корею. Первое – это подписание декларации, которая фиксирует, что война преступная, режим нелегитимный, Украина единая. Вот публичное заявление, это очень важный момент, идёт война. Обещания – это хорошо, вот конкретно зафиксировать, что нелегитимный фашистский режим развязал преступную войну, что я, такой-то, поддерживаю территориальную целостность Украины, и надеюсь, что в ближайшем будущем она будет полностью восстановлена. Если это первое категорическое условие не выполнено, всё остальное даже не обсуждается. И это касается не только олигархов, а вообще любого гражданина России, который хочет сегодня занять принципиальную позицию и перейти из одной стороны фронта на другую. С олигархами сложнее, потому что это огромные ресурсы. Не могу давать окончательных рекомендаций, но совершенно очевидно, что к этой декларации они должны приложить соответствующий чек в поддержку Украины, который позволил как бы купить индульгенцию за прошлые грехи. Не знаю, 50% их состояния или больше, но это должен быть чек на многие миллиарды долларов», – предложил Каспаров.

Далее его понесло сильнее – «публичная декларация» должна стать для россиян пропуском в «свободный мир».

«Мы считаем, что важно зафиксировать, что человек отказывается вернуться, подписав декларацию, которая делает его в путинской России преступником. Это база для того, чтобы человек мог начать участвовать в процессах интеграции в свободный мир. На наш взгляд, это должно стать условием получения любых документов, визы и так далее. Пока этой декларации нет, я считаю, что граждане России не должны получать необходимую помощь со стороны Запада», – сказал либерал.

То же самое, по его мнению, необходимо применять и к российским спортсменам.

«Это также метод, который, на мой взгляд, надо применять и к российским спортсменам. Решение Олимпийского комитета о том, что они могут выступать там под белыми флагами тоже абсолютно неверно. Пожалуйста, выступайте, только откажитесь от афиллиации с путинской Россией. Мы, конечно, можем предложить бело-сине-белый флаг, который у меня за спиной, в качестве альтернативы – флаг, который сейчас использует оппозиция, который, я не сомневаюсь, станет государственным флагом России после краха путинизма», – размечтался Каспаров.