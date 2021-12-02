Бежавший из России Пионтоковский нахваливает «коллективного Маннергейма» Украины

02.12.2021  12:21 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Западные спецслужбы якобы обладают оперативной информацией из Москвы о грядущем вторжении России на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским изданием «Апостроф», заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Западные спецслужбы якобы обладают оперативной информацией из Москвы о грядущем вторжении России на Украину....

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Он утверждает, что президент России в отношении Украины «принял решение о некой силовой операции», но «эти планы понятны руководству западных стран».

«Согласитесь, в последние дни, почти каждый час звучат беспрецедентно жесткие заявления руководителей западных стран и руководства НАТО об их убежденности в готовности Путина напасть на Украину – и их твердая решимость ее защищать. Мне кажется, что эти люди обладают уже не только фотографиями перемещений войск вокруг Украины, но и какой-то оперативной информацией из Москвы, возможно полученной средствами электронной разведки, о некоторых принятых решениях», – считает беглый либерал.

В свою очередь издание поинтересовалось, не удивляет ли его «опровержение со стороны Ермака и Зеленского информации, о которой открыто говорят чиновники США и Европы, что Россия стягивает войска к границе с Украиной».

«Я может недостаточно информирован, но не слышал четких заявлений Зеленского. Что касается [главы офиса президента] Ермака, то этот человек давно вызывает у меня очень глубокие подозрения. Весь первый год президентства Зеленского я очень резко критиковал Ермака и Зеленского как раз за ту политику, которую проводил Ермак – подписывая, например, с Козаком одно за другим соглашения, которые вели к капитуляции Украины. Но эта тенденция была сломана где-то в середине прошлого года, теми людьми, которых я тогда называл «коллективный Маннергейм», – сказал Пионтковский.

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