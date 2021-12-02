Суд отправляет куратора украинских диверсантов в Крыму на строгий режим

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Новости Украины

Украинский разведчик Сергей Швиденко, задержанный ранее ФСБ, приговорен к 6,5 с половиной годам лишения свободы и проведет этот срок в колонии строгого режима.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, Швиденко с территории Украины курировал деятельность диверсантов, которые со стрельбой были задержаны в 2016 году на границе с Крымом.

Тогда полковник ГУР МО Украины Дмитрий Штыбликов, подполковники Алексей Стогний и Алексей Бессарабов, капитан 2 ранга Глеб Шаблий и агент украинских спецслужб Владимир Дудка должны были подорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильную газотурбинную электростанцию, склад ГСМ и мачту радиоцентра Черноморского флота.

«В июле 2021 г. сотрудниками органов безопасности С.Швиденко задержан и взят под стражу. Следствием вина экс-сотрудника военной разведки Украины полностью доказана. В ходе следственных действий С.Швиденко дал подробные признательные показания об организации диверсий на территории России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Сподар Николай Богданович, возглавлявший оперативный отдел «ЮГ» ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.