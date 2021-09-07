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07.09.2021 11:24 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Белоруссия, Дзен, майдан, Политика
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Бежавший из страны беломайданщик Шрайбман: Лукашенко не становится мягче

Белорусская власть рассматривает прошлогодние антиправительственные протесты как попытку вооруженного свержения. Такое мнение, передает корреспондент...

Белорусская власть рассматривает прошлогодние антиправительственные протесты как попытку вооруженного свержения.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает симпатизирующий майданщикам и бежавший на Украину белорусский обозреватель Артем Шрайбман, давая оценку вчерашнему приговору лидерам белорусских протестов.

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«Власть показывает, что рассматривает события 2020 года не просто как политический протест, а как попытку вооруженного свержения власти. И судят лидеров мятежа», — сказал эксперт «Коммерсанту».

При этом он не исключает, что президент Александр Лукашенко примет решение отпустить осужденных.

«Либо он их отпустит, торгуясь с Западом, либо они окажутся на свободе уже после Лукашенко: если он осуществит транзит власти, его преемник их выпустит. Кроме того, Лукашенко демонстрирует, что давление, которое на него оказывается, не приводит к тому, что он становится мягче. Будете давить — я буду жестче», — говорит Шрайбман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Минский районный суд приговорил беломайданщицу Марию Колесникову, призывавшую к захвату исполкомов, к 11 годам лишения свободы. По ее делу проходил также адвокат Максим Знак, которому дали 10 лет.

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