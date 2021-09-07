Москва, Олег Кравцов
Бежавший из страны беломайданщик Шрайбман: Лукашенко не становится мягче
Белорусская власть рассматривает прошлогодние антиправительственные протесты как попытку вооруженного свержения.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает симпатизирующий майданщикам и бежавший на Украину белорусский обозреватель Артем Шрайбман, давая оценку вчерашнему приговору лидерам белорусских протестов.
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«Власть показывает, что рассматривает события 2020 года не просто как политический протест, а как попытку вооруженного свержения власти. И судят лидеров мятежа», — сказал эксперт «Коммерсанту».
При этом он не исключает, что президент Александр Лукашенко примет решение отпустить осужденных.
«Либо он их отпустит, торгуясь с Западом, либо они окажутся на свободе уже после Лукашенко: если он осуществит транзит власти, его преемник их выпустит. Кроме того, Лукашенко демонстрирует, что давление, которое на него оказывается, не приводит к тому, что он становится мягче. Будете давить — я буду жестче», — говорит Шрайбман.
Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Минский районный суд приговорил беломайданщицу Марию Колесникову, призывавшую к захвату исполкомов, к 11 годам лишения свободы. По ее делу проходил также адвокат Максим Знак, которому дали 10 лет.
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