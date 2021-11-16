Бежавший от Лукашенко дипломат признал, что тому удалось создать комфортную повестку с мигрантами

Европейский союз вынужден сегодня играть по правилам Минска, создавшего Брюсселю проблему ситуаций с мигрантами на границе с Польшей.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин, до августа 2020 года работавший в МИД Белоруссии, а потом переметнувшийся на сторону змагаров-майданщиков

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«Несмотря на то что изначально поставленные цели так и не были достигнуты, в целом Минск добился некоторых успехов этой авантюрной операцией», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, произошло очевидное переключение повестки в белорусско-европейских отношениях.

«Если раньше там превалировали три ключевых пункта: освобождение политических заключенных, прекращений репрессий и честные выборы, то сейчас вся Европа обсуждает только вопрос на границе. И эта новая повестка куда более комфортная для Лукашенко, потому что она не затрагивает вопрос его личной власти. Кризис создан искусственно и собственноручно, поэтому и пойти на уступки властям при желании не составит труда», – сокрушается Слюнькин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», европейские лидеры пошли на прямые контакты с белорусской властью, в том числе и с президентом Александром Лукашенко, победу которого на выборах Брюссель отказался признать в прошлом году.