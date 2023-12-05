Бежавший в США экс-директор «Миллета» дал интервью украинцам

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Бывший гендиректор финансируемого из бюджета крымско-татарского телеканала «Миллет» Сейран Мамбетов, уехавший в США по паспорту Украины в гости к сыну после того, как стало известно, что российские силовики заинтересовались тратами средств на закупку оборудования для телестудии, дал интервью украинскому СМИ.

Впрочем, ответы Мамбетова были крайне уклончивыми и вряд ли устроят киевский агитпроп: в ходе интервью экс-директор дал понять, что рассчитывает вернуться на полуостров. Причем, его будущем он видит «крымско-татарским» – причем, возможно и в статусе нацреспублики РФ.

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Насчёт происходящего сегодня между Украиной и Россией он ответил так:

«Какой нормальный человек может поддерживать войну, когда убивают людей? Никто не поддерживает войну. Плохо, когда люди убивают друг друга, это неправильно».

По поводу будущего Крыма через 20 лет, Мамбетов не смог дать никакого прогноза, но пожелал, чтобы полуостровом правили крымские татары:

«Я хочу, чтобы он был, в первую очередь крымско-татарским. Я хочу, чтобы Крымом руководили крымские татары, в первую очередь. Неважно, где он будет, как он будет – важно, чтобы крымские татары в Крыму были в руководстве, и чтобы Крым был в большей степени крымско-татарской республикой, как и все остальные республики в Российской Федерации. В Украине нет такого опыта, но мне важно, чтобы крымские татары. У России есть республики… У нас сегодня другая задача, у крымских татар, – сегодня сохраниться, встать на ноги, выжить. Наш народ сегодня не должен участвовать в глобальных политических этих, потому что мы маленькие, нас сразу уничтожат. Мы не должны попадать в жернова этой большой политики», – обрисовал Мамбетов стратегию.