09.03.2018, Киев, Михаил Рябов
  4 687 просмотров
Донбасс, Криминал, Спецслужбы, Украина

Безлер высмеял топорный фейк СБУ для задержания Рубана


Полевой командир армии Новороссии Игорь Безлер высмеял сообщение украинских источников о задержании СБУ занимавшегося обменом пленных генерала Владимира Рубана под предлогом незаконного вывоза оружия из зоны АТО.

Безлер обратил внимание на фотографии боеприпасов, которые Рубан якобы прятал в мебели, вывозя на Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Появилось фото «арсенала». Дауны из СБУ, если вы такие тупые, то хотя бы заранее узнали, что дополнительный, т.н. «переменный заряд» на хвостовик привязывают перед выстрелом, а в минах на фото ещё и вышибные заряды вставлены. И почему мины не соответствуют калибру миномета?  Могли бы и мину О-832ДУ подложить. Хоть какая-то правдоподобность была», – комментирует Безлер на своей странице Вконтакте.

Герой Русской весны положительно оценивает результаты деятельности Рубана.

«Долго эта контора Бестолочей Украины точила на него зуб… Рубан и Ковальчук – единственные, с кем можно было иметь дело по обмену. Все остальные – «обменщики» от кошелька», – уточняет Безлер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть