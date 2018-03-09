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Безлер высмеял топорный фейк СБУ для задержания Рубана
Полевой командир армии Новороссии Игорь Безлер высмеял сообщение украинских источников о задержании СБУ занимавшегося обменом пленных генерала Владимира Рубана под предлогом незаконного вывоза оружия из зоны АТО.
Безлер обратил внимание на фотографии боеприпасов, которые Рубан якобы прятал в мебели, вывозя на Украину.
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«Появилось фото «арсенала». Дауны из СБУ, если вы такие тупые, то хотя бы заранее узнали, что дополнительный, т.н. «переменный заряд» на хвостовик привязывают перед выстрелом, а в минах на фото ещё и вышибные заряды вставлены. И почему мины не соответствуют калибру миномета? Могли бы и мину О-832ДУ подложить. Хоть какая-то правдоподобность была», – комментирует Безлер на своей странице Вконтакте.
Герой Русской весны положительно оценивает результаты деятельности Рубана.
«Долго эта контора Бестолочей Украины точила на него зуб… Рубан и Ковальчук – единственные, с кем можно было иметь дело по обмену. Все остальные – «обменщики» от кошелька», – уточняет Безлер.
Метки: Генерал Рубан, Игорь Безлер
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