Безлера собираются судить в Славянске

06.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве хотят заочно судить человека якобы “начавшего боевые действия на территории Украины”.

Об этом на заседании комитета Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Требуется заочное регулирование и осуждение Игоря Безлера. Вы все знаете, что его даже нельзя назвать человеком, это личность, которая фактически начала военные действия на территории Украины. И у нас закончено дело, в котором около 85-и потерпевших: скальпированных, расчлененных, с вынутыми ложками глазами и большим количеством других вещей. Поэтому, мы должны начать открытый судебный процесс в Славянске, пусть даже заочно, над этим подонком, и мир должен помнить, кто с кем воюет», – заявил Луценко.

Напомним, что боевые действия в Донбассе начал киевский режим, захвативший власть после государственного переворота и объявивший проведение в регионе так называемой “АТО”. Игорь Безлер был одним полевых командиров ДНР, в 2014 году успешно руководивший обороной Горловки, которую так и не смогли захватить ВСУ.

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