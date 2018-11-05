Безлер навел шорох в украинском парламенте

05.11.2018, Киев, Игорь Петров

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов на заседании согласительного совета в очередной раз раскритиковал Юлию Тимошенко, которая, по его словам, внесла свой вклад в снижение обороноспособности украинской армии в свою бытность премьером, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Та, в свою очередь, в очередной раз напомнила о связях Герасимова с одним из командиров ополчения ДНР Игорем Безлером, руководившим обороной Горловки, и заявила, что из-за этого вообще брезгует сидеть в Раде вместе с главой фракции БПП.

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«Угрожающими выглядят заявления Юлии Тимошенко о полной совместимости армии со стандартами НАТО. Подобные шаги в период вооруженной агрессии России повторяют события десятилетней давности когда премьер Тимошенко сорвала получение ПДЧ для вступления в НАТО и развалила армию снижая ее финансирование и распродавая танки, самолеты и вертолеты», – сказал Герасимов.

Тимошенко не осталась в долгу.

«Господин Герасимов – это человек, который вообще не может говорить о войне потому что его советником, руководителем его избирательного штаба, его ближайшим другом является террорист Безлер, кликуха у него «Бес», и я думаю, что они – одна команда. Думаю, это просто унизительно, чтобы этот человек вообще сидел за одним столом с нами», – парировала она.

Напомним, что Игорь Безлер был начальником охраны Артура Герасимова в 2012 году, когда тот баллотировался в Верховную раду.

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