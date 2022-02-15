Безпалько: Британская провокация может закончиться российскими танками под Киевом

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Новости Украины

Украинские олигархи спешно покидают страну, опасаясь, что Россия применит силу для защиты ЛДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

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«Украинские олигархи боятся, что британцы устроят большую провокацию на Донбассе, которая заставит Россию применить силу. И тогда танки под Киевом будут не такой уж и фантазией. Интересно, что некоторые бизнесмены с Украины бегут не в ЕС, а в Москву. Я сейчас о верхнем среднем классе Украины говорю. Конечно, самые крупные предприниматели будут скрываться где-то на Западе», – сказал Безпалько «Комсомольской правде».

Он не исключает, что Запад сознательно раздувает наносящую колоссальный ущерб украинской экономике истерию о «российском вторжении», чтобы заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Впрочем, директор Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов считает иначе.

«Я думаю, украинская экономика просто стала жертвой политики НАТО против России. Для Америки нормально в начале переговоров громко кричать. Так Вашингтон ослабляет нашу позицию. Как-то хитро давить на Киев нет смысла — Зеленский и так подконтролен Западу», – убежден Шаповалов.