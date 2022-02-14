Праворадикалы анонсируют погромы на виллах бежавших с Украины олигархов

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Новости Украины

На Украине ожидается волна погромов, направленных против покинувших страну на фоне истерии о «российском вторжении» олигархов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист и скандально известный антироссийский пропагандист Богдан Буткевич, ранее призывавший убить «полтора миллиона лишних людей в Донбассе».

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Он утверждает, что «олигархи бегут не столько от Путина, сколько от страха перед украинцами», поскольку понимают, что «если начнется реальный трэш, то к ним придут».

«Они же видят, как выносят оружейные магазины и растут отряды терробороны. Они ведь понимают, что если действительно полыхнет – то им все вспомнят. Либо патриоты, либо просто мародеры. Или и те, и другие. И никакая охрана не спасет. Более того – охрана присоединится. Если ты сцыкун, который не защищает свое, то тебя не за что уважать. Ты – просто мелкий вредитель. И тебя не грех потрясти. Отжать у такого награбленное – это нормально», – считает автор.

По его словам, элита начинается с того момента, когда ты научился защищать захваченное ранее имущество.

«И готов за это положить жизнь. Так становились элитой в Британии, Франции, США, Германии. А те, кто бежал – того разрывали. И этих разорвут. Их бегство разделит их жизнь на этот день и после. Нет никаких больше всевластных олигархов – есть кучка сцыкливых воров. И их обслуги», – добавляет русофоб.

Он считает, что сегодня на Украине рождается новая элита среди тех, кто остается.

«По очень разным причинам – может, даже очень прагматичным и далеким от патриотического пафоса. Однако – остаются. И это – главное. Итак, все к лучшему, дамы и господа. Пусть гниль, которая не видит своего будущего в Украине – валит на фиг отсюда», – резюмирует Буткевич.

Возмущен бегством олигархата и главарь неонацистской группировки «С 14» Евгений Карась.

«Этого бегства, честно, не ожидал. Очень унизительно и мерзко. Это те, кто в стране стал миллионером. В гривнах и долларах. Уже хоть из чувства азарта «я здесь грабил, я и защищу родное место». А хер! Как крысы. Первые же дали деру. Как эту плесень за живое допечь? Вот хочется прямо, чтобы у них от стыда горел зад. Даже не думал, что так эта мерзость заденет эмоционально», – написал Карась в своем телеграм-канале.

Также он призвал СНБО начать обыски в особняках сбежавших из страны олигархов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее появилась информация, что ряд украинских олигархов, среди которых Ринат Ахметов и Виктор Пинчук покинули Украину.