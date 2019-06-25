Безруков отказался копировать Зеленского

25.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Комик Владимир Зеленский прекрасно воспользовался возможностью сыграть роль президента Украины.

Об этом в интервью «Известиям» заявил российский актер Сергей Безруков, отвечая на вопрос, не планирует ли он сыграть роли космонавта или президента.

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«Увольте, роль президента мне не нужна. Такая возможность уже появилась у нынешнего президента Украины, и он ей прекрасно воспользовался. Думаю, не стоит кого-то копировать, и уж тем более повторять чью-то судьбу. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре: знаю его с пеленок, вырос в его стенах, работаю по сей день. А роль космонавта, между прочим, я недавно сыграл. Снялся в эпизоде короткометражного сериала «Это типа кино», – сказал Безруков.

Напомним, что Зеленский изначально сыграл в фильме «Слуга народа» роль школьного учителя Василия Голобородько, который стал президентом Украины.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что Россия сможет разговаривать с Украиной только тогда, когда президентом РФ станет комедийный артист Михаил Галустян.