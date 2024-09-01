Безуглой не простят «зраду» про F-16 и «Пэтриот»: «СБУ должна от неё избавиться»

Вадим Москаленко.  
01.09.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Депутат Рады Марьяна Безуглая, опубликовав версию, что F-16 мог быть сбит по ошибке украинским ЗРК «Пэтриот», помножила на ноль все старания Зеленского и Кулебы, требующих ускоренных поставок американских систем ПВО.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер нацистского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Рады Марьяна Безуглая, опубликовав версию, что F-16 мог быть сбит по ошибке украинским...

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«Вбрасывается на всеобщее обозрение тезис о дружественном огне, и это подхватывают российские паблики. Безуглая – самый любимый персонаж в моменте цитирования и дискредитации сил обороны Украины.

Главное: таким образом, ставится под сомнение дальнейших характер военно-технического сотрудничества Украины со странами Запада как в моменте передачи F-16, срочно необходимых Украине для усиления ПВО, так и передач систем «Пэтриот».

Обращаю внимание СБУ на то, что появление заявлений Безуглой на фоне заявлений президента об ускоренном характере передачи нам систем «Пэтриот» фактически дискредитирует позицию высшего политического руководства Украины.

В то время, когда украинский президент и глава МИД требуют от западных партнёров ускоренный характер передачи нам систем «Пэтриот», эта особа даёт понимать, что передача систем ПВО создаёт проблемы для наших же союзников в моменте уничтожения F-16. Ставится под вопрос передача как самих F-16 и их эффективного использования, так и систем ПВО», – возмущался Снегирёв.

«Стоит найти время и всё-таки решить уже вопрос присутствия Безуглой как в информационном пространстве, так и в профильном комитете по вопросам нацбезопасности и обороны», – добавил укро-эксперт.

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