Безуглой не простят «зраду» про F-16 и «Пэтриот»: «СБУ должна от неё избавиться»
Депутат Рады Марьяна Безуглая, опубликовав версию, что F-16 мог быть сбит по ошибке украинским ЗРК «Пэтриот», помножила на ноль все старания Зеленского и Кулебы, требующих ускоренных поставок американских систем ПВО.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер нацистского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вбрасывается на всеобщее обозрение тезис о дружественном огне, и это подхватывают российские паблики. Безуглая – самый любимый персонаж в моменте цитирования и дискредитации сил обороны Украины.
Главное: таким образом, ставится под сомнение дальнейших характер военно-технического сотрудничества Украины со странами Запада как в моменте передачи F-16, срочно необходимых Украине для усиления ПВО, так и передач систем «Пэтриот».
Обращаю внимание СБУ на то, что появление заявлений Безуглой на фоне заявлений президента об ускоренном характере передачи нам систем «Пэтриот» фактически дискредитирует позицию высшего политического руководства Украины.
В то время, когда украинский президент и глава МИД требуют от западных партнёров ускоренный характер передачи нам систем «Пэтриот», эта особа даёт понимать, что передача систем ПВО создаёт проблемы для наших же союзников в моменте уничтожения F-16. Ставится под вопрос передача как самих F-16 и их эффективного использования, так и систем ПВО», – возмущался Снегирёв.
«Стоит найти время и всё-таки решить уже вопрос присутствия Безуглой как в информационном пространстве, так и в профильном комитете по вопросам нацбезопасности и обороны», – добавил укро-эксперт.
Спасибо!
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