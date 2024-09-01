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Депутат Рады Марьяна Безуглая, опубликовав версию, что F-16 мог быть сбит по ошибке украинским ЗРК «Пэтриот», помножила на ноль все старания Зеленского и Кулебы, требующих ускоренных поставок американских систем ПВО.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер нацистского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вбрасывается на всеобщее обозрение тезис о дружественном огне, и это подхватывают российские паблики. Безуглая – самый любимый персонаж в моменте цитирования и дискредитации сил обороны Украины. Главное: таким образом, ставится под сомнение дальнейших характер военно-технического сотрудничества Украины со странами Запада как в моменте передачи F-16, срочно необходимых Украине для усиления ПВО, так и передач систем «Пэтриот». Обращаю внимание СБУ на то, что появление заявлений Безуглой на фоне заявлений президента об ускоренном характере передачи нам систем «Пэтриот» фактически дискредитирует позицию высшего политического руководства Украины. В то время, когда украинский президент и глава МИД требуют от западных партнёров ускоренный характер передачи нам систем «Пэтриот», эта особа даёт понимать, что передача систем ПВО создаёт проблемы для наших же союзников в моменте уничтожения F-16. Ставится под вопрос передача как самих F-16 и их эффективного использования, так и систем ПВО», – возмущался Снегирёв.

«Стоит найти время и всё-таки решить уже вопрос присутствия Безуглой как в информационном пространстве, так и в профильном комитете по вопросам нацбезопасности и обороны», – добавил укро-эксперт.