Безумно-агрессивный Эрдоган обвиняет Грецию и Кипр непонятно в чём

14.10.2020, Никосия, Алексей Топоров

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган обвинил Грецию и Кипр в невыполнении обещаний, данных ими во время переговоров с участием ЕС и НАТО.

При этом турецкий лидер не объяснил, что конкретно не выполнили обвиняемые им страны.

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Агрессивной тирадой Эрдоган разразился в ответ на многочисленные упреки представителей международного сообщества в том, что он вновь отправил в греческие территориальные воды, в район острова Кастелоризо научно-исследовательское судно «Орук Рейс», как и ранее – в сопровождении военного флота, и усиленное двумя исследовательскими кораблями «Атаман» и «Чингисхан».

«Наш «Орук Рейс» вернулся к своим обязанностям в Средиземном море, – заявил в ответ на упреки Эрдоган. – Мы продолжим давать Греции ответ на местах, как она того заслуживает, а также администрации греческой части Кипра за то, что они не выполнили свои обещания, данные перед НАТО и ЕС!».

При этом турецкий президент не уточнил, в чем заключаются упомянутые невыполненные Афинами и Никосией обещания. В недоумении по этому поводу остаются и представители Греции, Кипра, а также ЕС и НАТО.

Таким образом, получается что Эрдоган банально использует экспрессивную риторику для того, чтобы оправдать свои откровенно захватнические действия по разработке шельфов в чужих территориальных водах.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас – уполномоченный по переговорам между Афинами и Анкарой – раскритиковал Турцию за то, что она предприняла «односторонние шаги» в восточном Средиземноморье, которые «подрывают усилия по снижению напряженности».