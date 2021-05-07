БиГ обязали выплатить компенсацию сербскому генералу, ложно обвиненному в «военных преступлениях»

07.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Конституционный суд БиГ постановил, что Сараево обязано выплатить компенсацию генералу полиции Республики Сербской в ​​отставке Горану Саричу за причиненные ему душевные страдания и ущерб нанесенный его репутации, достоинству и свободе.

Процесс Сарича стал одним из немногих против представителей командования Республики Сербской, когда сербскому офицеру не смогли навязать обвинения в «военных преступлениях».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Конституционный суд БиГ своим решением, принятым два дня назад, отклонил апелляцию Генеральной прокуратуры БиГ и подтвердил решение Суда БиГ от декабря 2019 года.

В решении суда указывалось, что причиной душевной боли и ущерба репутации и чести генерала Сарича стали необоснованные домашний арест и ограничительные меры, примененных к нему в ходе двух судебных процессов по делам о военных преступлениях. Бывший командир специальной полицейской бригады Республики Сербской был оправдан по обвинениям в военных преступлениях в двух процессах против него, после чего подал иск против БиГ в Суд БиГ с требованием компенсации.

Сам Сарич удовлетворен тем, что ему удалось добиться справедливости.

«Мне непонятно, зачем они вообще подавали апелляцию, тем более, что сумма компенсации не была слишком большой. Но теперь все кончено, хотя приговоры, которыми я был оправдан по обвинению в военных преступлениях, были для меня гораздо важнее», – рассказал офицер.

Нужно отметить, что подобное решение совсем не типично для БиГ, где традиционно судят сербских офицеров солдат по лжесвидетельствам, и оправдывают бошнякских и хорватских преступников за недостаточностью улик.

В ходе процесса выяснилось, что полицейские подразделения, которыми командовал Сарич, прибыли в Сребреницу из под Сараево уже после ее освобождения Войском Республики Сербской и занимались в основном патрулированием.

По словам офицера, командование боснийских сербов очень четко и организованно эвакуировало мирное население на территорию подконтрольную бошнякам, и не планировало никаких массовых расправ над военнопленными. При этом он не отрицает расстрелов военнопленных, которые, по его словам произошли после нападения и убийства с целью побега сербского охранника одним из исламистов в Кравице. Поэтому ни о каких тысячах убитых «мужчин и юношей», а тем более о «геноциде» в Сребренице говорить не приходится.