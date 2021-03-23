Суд БиГ не стал рассматривать дело бошнякского боевика, насиловавшего беременную сербку

23.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Общественность Республики Сербской шокирована решением Суда Боснии и Герцеговина отклонившего обвинения против боевика Армии БиГ Адема Костьереваца, насиловавшего и пытавшего свою сербскую соседку.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель судебной коллегии по делу подозреваемого в изнасиловании сербской женщины, бошнячка Мира Смаилович объяснила решение суда не рассматривать дело «процедурными недостатками». В защиту этого вердикта она заявила, что эти недостатки возникли «во время следствия», проведенного в США, где Костьеревац был арестован, а затем экстрадирован в БиГ.

«Из-за упущений в расследовании прокуратура БиГ не смогла предъявить обвинительное заключение, а судья, который вел досудебное производство, не смог его подтвердить», – сказала Смайилович, добавив, что заявление о слушании дела Костьереваца от 9 декабря 2014 года в США «нельзя считать протоколом допроса».

Организации ветеранов Республики Сербской и Содружество женщин-жертв войны заявили о готовности провести акции протеста перед судом Боснии и Герцеговины, «если обвиняемый в изнасиловании беременной сербки не будет осужден во второй инстанции».

«Невероятно, какие основания имеет судья в Сараево и какие правовые процедуры она цитирует в качестве оправдания для освобождения злодея, несколько раз изнасиловавшего жертву и убившего во чреве ее ребенка? – прокомментировала произошедшее председатель Содружества женщин-жертв войны Божица Живкович Раилич – Решение Суда БиГ представляет собой захоронение живьем как этой жертвы, так из всех женщин нашего Содружества, переживших насилие».

Напомним, что в марте прошлого года судья американского Сент-Луиса Патрисия Коэн постановила приступить к выдаче бошняка Адема Костьереваца боснийскому правосудию. В США 58-летний бывший насильник и боевик жил последние семнадцать лет вместе с женой и пятью взрослыми детьми, благодаря тому, то в свое время Вашингтон предоставлял бошнякам гражданство по упрощенной схеме, как «жертвам геноцида».

Эпизод с преступлением Костьереваца всплыл после того, как его жертва – сербская женщина, давала показания в качестве свидетеля в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. После чего боснийская прокуратура в 2015 году возбудила в отношении него уголовное дело, а в 2017 году сделала в США запрос на его экстрадицию.

Согласно материалам дела, преступление произошло в 1992 году, когда мусульманские военные формирования взяли село, где жила его сербская жертва, которая была соседкой Костьеревца и женой его одноклассника. К тому же на тот момент она была беременна. Боевики так называемой «военной полиции» захватили ее, поместили в подвал, где издевались и неоднократно насиловали. В итоге, у женщины случился выкидыш, а когда в 1993 года она была обменена, то весила всего 36 килограммов.

Напомним, что ранее Суд БиГ оправдал Эдхема Годиньяка, Медариса Шарича и Мирко Бунозу, обвинявшихся в убийствах и пытках гражданского населения и военнопленных в Трново – с мая 1992 года по июль 1993 года.