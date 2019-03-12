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12.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Криминал, Политика, СБУ, Спецслужбы, Украина
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Билецкий поделился сливом из СБУ

Физическое устранение лидеров националистов, противостоящих украинскому президенту Петру Порошенко, готовится как СБУ, так и криминалитетом.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», нардеп Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация состоит в том, что с 14-го года есть, скажем, люди в той же СБУ, СВР, которые работали с нами по фронту и с которыми имеются некоторые неформальные связи. Кроме того, к сожалению, так случилось, что некоторая часть ветеранов АТО из добробатов, аэромобильных войск и так далее оказалась в орбите криминальных группировок. Но всё-таки как в «Место встречи изменить нельзя», эти люди остаются знакомыми, друзьями и так далее. Остаются контакты и человеческие отношения.

Из двух источников: СБУ, от людей непосредственно оттуда и из криминальной среды – и это весьма высокие люди в СБУ, которые поделились достаточно детально этой информацией. И так как подобные вещи неоднократно подтверждались, я абсолютно убеждён в этих источниках», – рассказал Билецкий.

Также лидер «Национального корпуса» объяснил причину своего заявления не столько желанием применения мер против заказчиков силового устранения лидеров движения, сколько исключительно необходимостью осветить происходящее.

«Нет, я абсолютно не для этого всё делал. Мне жаловаться и бояться не приходится. Я это делал с одной конкретной целью: для того, чтобы если или когда такое случится, страна чётко понимала, кто является заказчиком, и какая была система исполнителей – всё, не более того», – резюмировал Билецкий.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Билецкий заявил, что официальный Киев сейчас прорабатывает вопрос о ликвидации полка «Азов».

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