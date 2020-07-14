Билецкий в ярости: «Украинские юноши стали янычарами ДНР»

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские неонацисты возмущены тем, что в ДНР военное училище выпустило офицеров и винят в этом двух последних президентов.

Об этом, в частности, в своем Telegram-канале написал основатель сформированного из неонацистов украинского полка «Азов», лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2015 году военные вузы оккупированного Донбасса были перекрашены в цвета террористической организации ДНР, а учебные курсы начали готовить украинских курсантов к присяге агрессору.

В результате 12 июля 2020 первые выпускники Донецкого высшего общевойскового командного училища в прямом смысле слова склонили колено перед оккупантами и получили офицерские звания из рук главаря террористов Дениса Пушилина и одиозного оккупанта Эдуарда Басурина», – негодует Билецкий.

По его словам, «на первый взгляд обыденное событие» имеет огромное символическое значение.

«Оккупант не просто укрепляется на нашей земле, но и давно «пустил корни», воспитывая в ненависти ко всему украинскому целые поколения янычар», – утверждает нацист.

«Порошенко обещал, что война закончится за две недели, его глянцевый министр обороны рассказывал о «военном параде в Севастополе». Зеленский пришел к власти на тезисе «договориться посередине» и «перестать постреливать». На самом деле результатом деятельности обоих стала ползучая капитуляция Украины и украинские курсанты во враждебной форме на коленях перед агрессором», – возмущался Билецкий.

Он особо отметил, что донецкие выпускники опровергают любые аргументы Зеленского о реинтеграции Донбасса с помощью мирных методов, пропагандистского телеканала «Дом» «и других бутафорских механизмов».

«57 выпускников Донецкого военного училища 2020 уже невозможно вернуть на Украину – ни ментально, ни физически. Эти люди добровольно становятся на сторону врага и обучены убивать украинцев. Пока мы строим им мосты, создаем новые КПВВ, выплачиваем пенсии, они присягают на верность несуществующей стране – вассалу Российской Федерации», – причитает лидер Нацкорпуса.

«Каждый день правления Зеленского с его «мирными планами», так же как и каждый день правления прошлого президента Порошенко с его коммерческим взглядом на политику и будущее Украины, делают перспективы возвращения территорий все более призрачными», – подытожил Билецкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в ДНР впервые выпустили офицеров, в связи с чем глава республики Денис Пушилин анонсировал масштабные перемены в армии.