ДНР впервые выпускает офицеров. Пушилин анонсирует масштабные перемены в армии

12.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил торжественное построение в ознаменование первого выпуска молодых офицеров ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище».

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии также приняли участие председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, министр образования и науки Михаил Кушаков, начальник Управления Народной милиции Денис Синенков, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, и начальник ДонВОКУ Михаил Тихонов.

Всего в этом году из училища выпустились 57 молодых офицеров, которые пополнят ряды Народной милиции ДНР.

В ходе выступления перед собравшимися Денис Пушилин поздравил выпускников и заявил, что они – оплот и надежда республики.

«Поздравляю выпускников Донецкого общевойскового командного училища с успешным завершением учебы! Сегодня вы получите дипломы и покинете этот плац офицерами Донецкой Народной Республики.

Каждый из вас сделал осознанный выбор, связав свое будущее с военным делом. Теперь вам предстоит важная и очень ответственная работа.

Свою государственность Донецкая Народная Республика завоевывала в боях, сражаясь за право быть независимой. История прошлых лет учит нас быть сильными и готовыми к любому развитию событий. Наша армия – оплот укрепления мощи страны, уверенности в защите и защищенности наших граждан. Она обязана быть сильной, способной отстоять государственный суверенитет и дать достойный отпор врагу.

Вы, товарищи офицеры, наследники великих победителей! Уверен, что справитесь с поставленными задачами, будете достойно нести службу, обеспечивая безопасность и мирную жизнь для наших граждан», – завил глава ДНР.

Также он сообщил, что в вооруженных силах ДНР грядут масштабные преобразования, и призвал молодых офицеров к ответственности как перед республикой, так и перед своими будущими подчинёнными.

«Сейчас вооруженные силы республики на пороге масштабных преобразований. Они коснутся многих направлений – развития военно-промышленного комплекса, совершенствования системы социальной защиты военнослужащих и военного образования. Нам предстоит внедрение новых, передовых технологий, способных повысить качество военной подготовки.

Очень надеюсь на ваше участие в решении поставленных задач. Уверен, что знания, полученные в стенах командного училища, вы будете эффективно применять в ходе оперативной и боевой подготовки, а также при взаимодействии со своими подчиненными. Прошу уделить их воспитанию особое внимание. Именно от вас они должны перенять присущие офицерам чувства чести, достоинства, патриотизма и ответственности», – добавил Пушилин.

После чего был зачитан текст приказа о присвоении офицерского звания «лейтенант» и состоялась церемония вручения дипломов и нагрудных знаков об окончании командного училища.